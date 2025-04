Thaisinha projeta estreia do Santos no Brasileirão A2

O Santos está prestes a iniciar sua caminhada no Campeonato Brasileiro A2 com um único objetivo: retomar o lugar de destaque no futebol feminino nacional. A estreia das Sereias da Vila acontece neste sábado, marcando o início de uma nova fase para o clube, que busca voltar à elite após o rebaixamento na temporada passada.

Com uma equipe reformulada e semanas intensas de preparação, o elenco chega motivado para a competição. A atacante Thaisinha, uma das referências e capitã do grupo, destacou a expectativa pela estreia e o desejo coletivo de voltar a jogar.

- A expectativa é sempre a melhor possível. Todo atleta vive pela competição, e o dia do jogo é o momento mais aguardado, é quando somos realmente felizes dentro de campo, realizando sonhos que começaram na infância. A semana foi de ansiedade, contando os dias para a estreia. Em janeiro, parecia que abril nunca chegaria, e agora estamos a um dia do jogo, com aquele frio na barriga crescendo. Sabemos que será uma competição difícil, mas também confiamos na grandeza do Santos, na qualidade individual e na força do nosso coletivo. Isso tudo será essencial para fazermos uma boa estreia e colocarmos em prática tudo que a comissão nos passou. Tenho muita fé de que será um ótimo começo de campeonato para nós. - projetou.

Apesar da ansiedade pela estreia, Thaisinha também reconhece o momento delicado que o clube atravessa. O rebaixamento ainda é uma ferida recente, mas serve como motivação para a reconstrução das Sereias da Vila, que carregam uma das histórias mais importantes do futebol feminino brasileiro.

- É claro que o Santos vive um momento de reconstrução. Ninguém queria que fosse dessa forma, com o rebaixamento de um clube tão gigante, com tanta história no futebol feminino. As Sereias da Vila são referências, e sabemos que também temos nossa parcela de responsabilidade pelo que aconteceu. Ainda é uma ferida aberta, que dói, mas precisamos transformar isso em aprendizado. O foco agora é olhar pra frente, colocar o Santos de volta ao lugar que merece e buscar os títulos que tanto almejamos. - destacou.