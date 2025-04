Após um dia de descanso, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira (18) para dar início à preparação para enfrentar o São Paulo, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar, que sentiu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Atlético-MG, não participou das atividades.

A expectativa é de que o clube divulgue ainda nesta sexta a gravidade da lesão do jogador. Por outro lado, o time, que demitiu o técnico Pedro Caixinha e tem o interino César Sampaio no comando, respirou após a primeira vitória na competição.

Os jogadores titulares e que participaram por mais de 45 minutos do último jogo realizaram atividades leves e treino regenerativo na academia, enquanto os demais participaram de treinos físicos no gramado do CT Rei Pelé.

O provável Santos para encarar o São Paulo no Morumbis tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.

Neymar acumula quatro anos de tratamento de lesões na carreira

O calvário de Neymar com as lesões acontece desde 2014, quando ainda atuava pelo Barcelona. Desde lá, são 1.446 dias afastados para tratar das contusões. Esse período chega a quase quatro temporadas completas.

Ao todo, Neymar ficou de fora de 249 jogos na carreira. A lesão mais grave foi em 2024, pelo Al-Hilal, ao sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior - foram 369 dias até retornar a campo.