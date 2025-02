O técnico Arthur Elias divulgou, na manhã desta quinta-feira, a lista com as 30 jogadoras convocadas para a primeira Data Fifa de 2025, que será um período de treinamento na Granja Comary durante os dias 17 e 26 de fevereiro. O comandante também revelou uma novidade para o período.

continua após a publicidade

➡️Arthur Elias anuncia 1ª convocação da Seleção Brasileira Feminina

Em uma ação inédita proposta pelo técnico e apoiada pela CBF, dois integrantes de cada comissão técnica de clubes da Série A1 irão se juntar à comissão técnica do Brasil nos últimos quatro dias da convocação para acompanhar o treinamento da Seleção Feminina. A ideia é que esse modelo se repita para as demais convocações.

- Todos que vierem vão ser integrados em nosso trabalho no formato em que eles vão poder acompanhar nossas reuniões técnicas com as atletas, que fazemos todos os dias, acompanhar nossos treinamentos. Vamos fazer reuniões com esses profissionais dos clubes, com muita troca de ideia, mostrar de forma bem objetiva e clara os objetivos dos trabalhos, escutar dos clubes como que os clubes vêm fazendo. Eu acredito muito que essa ideia vai beneficiar as jogadoras que já estão no nosso radar, pois muitas jogam no Brasil.

continua após a publicidade

No entanto, o técnico negou que o objetivo desses encontros seja para "interferir" no planejamento de cada clube. Segundo Arthur, o convite é para que haja uma troca, pois os departamentos de futebol feminino têm feito um bom trabalhando, refletido diretamente nas últimas transferências do mercado internacional.

Além da grande novidade para esta Data Fifa, Arthur Elias explicou qual critério foi usado para a convocação das atletas antes mesmo de divulgar a lista com os nomes. Segundo o comandante, a ideia da comissão técnica é testar novas jogadoras e observar o entrosamento e adaptação ao modelo da Seleção.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Quando a gente fala de uma competição a curto prazo (Copa América), que a gente tem a obrigação de vencê-la, a gente precisa trazer quem tá melhor no momento, as atletas que estão melhores no momento pelos seus clubes e que tenham se identificado e se adaptado ao nosso modelo (na Seleção). As próximas convocações o critério será esse - explicou o treinador.

Dentre as convocadas, 14 nomes atuam no Brasil e 16 defendem clubes do exterior. Enquanto algumas jogadoras iniciam a pré-temporada no início do ano, outras já estão no meio da temporada e disputando as partidas previstas no calendário.

Questionado sobre como essa diferença pode impactar na Seleção, Arthur Elias negou que seja algo diferente do habitual, já que cada jogadora se junta ao grupo com a realidade do seu clube no ano, e se disse "tranquilo".

- É algo normal, tô muito tranquilo em relação a isso. Toda convocação as atletas chegam com a sua realidade, então algumas chegam com um jogo no dia anterior, outras não jogam há uma semana, 10 dias, eventualmente existem jogadoras que estão começando a temporada. Eu tenho uma comissão técnica muito competente para me ajudar a administrar isso, faz parte da minha realidade e, a princípio, vão ter o mesmo estímulo e fazer alguns testes. Os treinamentos da Seleção Brasileira são sempre muito intesos, competitivos e assim que eu espero que seja nessa convocação.

Doze das 30 convocadas estiveram na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, ano passado: Lorena, Antônia, Lauren, Yasmim, Tarciane, Angelina, Ana Vitória, Adriana, Priscila, Jheniffer, Kerolin e Ludmila.

Convocadas da Seleção Feminina para 1ª Data Fifa