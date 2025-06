O Real Brasília recebe o Palmeiras neste sábado (7), às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), em Gama (DF), e será transmitido pela TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming).

O time do Distrito Federal luta para escapar do rebaixamento, enquanto as palestrinas querem voltar às primeiras posições.

➡️ Com lances polêmicos, Fluminense e Grêmio empatam no Brasileirão feminino

Ficha do jogo REA PAL 13ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sábado, 7 de junho, às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), em Gama (DF) Árbitro Rejane Caetano da Silva (RJ) Assistentes Kinberlyn Morais Ramos (DF) Onde assistir TV Brasil

O Real Brasília ocupa a 13ª colocação, com nove pontos em 12 jogos. O Juventude, primeira equipe da zona de rebaixamento, está com seis pontos. Na rodada anterior, o Real Brasília sofreu goleada de 5 a 0 do São Paulo.

O Palmeiras vem de vitória por 3 a 2 no clássico contra o São Paulo, no meio de semana, pelo Paulistão. No Paulistão, a equipe está na sexta colocação, com 21 pontos e campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas.

Palmeiras disputa Brasileirão e Paulistão ao mesmo tempo. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)

Confira as informações do jogo entre Real Brasília x Palmeiras feminino

✅ FICHA TÉCNICA

REAL BRASÍLIA X PALMEIRAS - 13ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), em Gama (DF)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL BRASÍLIA (Técnico Hoffmann):

Tainá Rodrigues; Laíne, Edna, Petra Cabrera e Hilary Vergara; Luciana, Laura De La Torre, Maiara Santos e Dani Silva; Katy e Catalina Primo.

PALMEIRAS (Técnica Camilla Orlando):

Kate Tapia, Fe Palermo, Pati Maldaner, Poliana, Rhay Coutinho, Yorelli Rincon, Andressinha, Taina Maranhão, Soll, Stefanie e Amanda Gutierres.