O Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol (FIFPro) detonou Gianni Infantino e o Mundial de Clubes da Fifa. A entidade fez um alerta de preocupação com relação ao torneio realizado nos Estados Unidos.

"O homem que acredita ser Deus" é o título do texto feito pela FIFPro em que demonstra preocupação com os jogadores. O organismo tratou a competição como uma "ficção montada pela Fifa" para reafirmar suas críticas em meio as declarações do sucesso do torneio feitas por Infantino.

- A FIFPro não pode deixar de sinalizar que essa competição oculta uma perigosa desconexão com a verdade que atravessam a maioria dos jogadores do mundo. O que se apresenta como uma festa global do futebol não foi mais do que uma ficção montada pela Fifa, impulsionada por sem presidente, sem diálogo, sem sensibilidade e sem respeito por quem sustenta o jogo com seu esforço cotidiano. Uma encenação que recorda o "pão e circo" da Roma de Nerón. Entretenimento para as massas, enquanto nos bastidores se aprofundam a desigualdade, a precariedade e a desproteção dos verdadeiros protagonistas.

A questão climática também foi um dos focos de preocupação da FIFPro, uma vez que diversos jogos ocorreram em temperaturas muito altas no verão dos Estados Unidos. Durante a competição, as partidas eram paralisadas em ambos os tempos para um intervalo em que os jogadores poderiam se refrescar.

- O torneio se desenvolveu sob condições inaceitáveis. Foram disputadas partidas em horários de extremo calor e com temperaturas que colocavam em risco a integridade física dos jogadores. Essa situação não deve ser apenas denunciada, como também advertida com firmeza. O que aconteceu não pode se repetir na Copa do Mundo no próximo ano. Desde a FIFPro, a gente vem alertando sobre a saturação do calendário, a ausência do descanso físico e mental para os atletas e a falta de diálogo da parte da Fifa.

Nos últimos dias, Infantino exaltou a criação do Mundial de Clubes e afirmou que a competição foi um sucesso de público e de receita. Além disso, os clubes receberam uma grande bolada pela participação no inédito torneio.

