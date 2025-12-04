Semifinais do Paulistão Feminino: onde assistir e o que está em jogo
Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4)
Nesta quinta-feira (4), serão definidos os dois finalistas do Paulistão Feminino 2025. Os confrontos serão entre Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Ferroviária.
As finais do estadual estão marcadas para os dias 7 e 14 de dezembro. Os mandos dependerão dos resultados das semis. Confira onde assistir:
- Corinthians x São Paulo - 21h30 - Neo Química Arena - onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
- Palmeiras x Ferroviária- 19h - Arena Barueri - onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
Para o Corinthians, chegar à final pode representar um passo importante para retomada do título estadual. Em 2024, o Palmeiras, que agora defende o título, superou o rival nas penalidades.
O São Paulo tenta bater o Corinthians para chegar à sua segunda taça no ano, após conquistar a Supercopa no primeiro semestre. A Ferroviária, por sua vez, tenta conquistar um título nesta temporada — a equipe ficou na terceira colocação da Libertadores Feminina.
Como foram os jogos de ida
O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 no último sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.
O Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0 na manhã de domingo (23), na Fonte Luminosa, em Araraquara, também pela ida da semifinal do Paulistão Feminino 2025. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner.
