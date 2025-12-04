menu hamburguer
Futebol Feminino

Semifinais do Paulistão Feminino: onde assistir e o que está em jogo

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
08:04
Atualizado há 1 minutos
Corinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Corinthians e São Paulo duelam por vaga na final do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Nesta quinta-feira (4), serão definidos os dois finalistas do Paulistão Feminino 2025. Os confrontos serão entre Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Ferroviária.

As finais do estadual estão marcadas para os dias 7 e 14 de dezembro. Os mandos dependerão dos resultados das semis. Confira onde assistir:

  • Corinthians x São Paulo - 21h30 - Neo Química Arena - onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
  • Palmeiras x Ferroviária- 19h - Arena Barueri - onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

Para o Corinthians, chegar à final pode representar um passo importante para retomada do título estadual. Em 2024, o Palmeiras, que agora defende o título, superou o rival nas penalidades.

O São Paulo tenta bater o Corinthians para chegar à sua segunda taça no ano, após conquistar a Supercopa no primeiro semestre. A Ferroviária, por sua vez, tenta conquistar um título nesta temporada — a equipe ficou na terceira colocação da Libertadores Feminina.

Partida entre Corinthians x São Paulo, realizado no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
Partida entre Corinthians x São Paulo, realizado no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Como foram os jogos de ida

Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 no último sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. Jhonson, duas vezes, marcou os gols das Brabas, e Crivelari para as Soberanas.

Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0 na manhã de domingo (23), na Fonte Luminosa, em Araraquara, também pela ida da semifinal do Paulistão Feminino 2025. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner.

Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Brena comemora gol na partida entre Palmeiras e América-MG, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

