O Corinthians acertou uma renovação com a Nike pela próxima década. A decisão foi tomada pela cúpula alvinegra na noite desta terça-feira (24), após conversar com representantes da fornecedora norte-americana. Mesmo com uma proposta da Adidas na mesa, preferiu prorrogar o vínculo com a parceira.

A informaçõ foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. As últimas semanas foram de intensas negociações com as empresas. A Adidas negociava com o Corinthians desde o início do ano, ainda com a equipe de Augusto Melo, que via a mudança de fornecedor como um dos principais objetivos de sua gestão.

Com parceria com o Corinthians desde 2003, a Nike tinha contrato em vigor até 2029, e tinha ao seu favor a possibilidade de judicializar o impasse. Entretanto, acenou com uma nova proposta que pagará R$ 59 milhões por ano, podendo chegar a R$ 1.3 bilhão pela próxima década, considerando, prêmios e variáveis.

A empresa também garantiu que irá aprimorar a distribuição de materiais aos lojistas, atendendo a uma demanda de diretores e torcedores, que vinham questionando a qualidade da entrega dos uniformes para comercialização.

A proposta superou a da Adidas, que girava em torno de R$ 1 bilhão pelos próximos dez anos. Osmar Stábile participou das negociações e assinou um memorando de entendimento. O contrato ainda não foi assinado, mas está definido.

Timão acertou renovação com a Nike (Foto: Divulgação/Corinthians)

Os fatores que pesaram para a escolha

Desde que assumiu interinamente a presidência do Corinthians, no final de maio, Osmar Stábile assumiu o compromisso de ouvir a Nike. Augusto Melo falou abertamente sobre as negociações com a Adidas, uma forma de manter a popularidade em meio ao processo de impeachment, o que feriu uma claúsula da Nike com o Corinthians, e poderia acarretar problemas jurídicos.

A proposta da Adidas era tentadora, e a nova gestão chegou a mapear possíveis problemas que o acordo poderia trazer. Desde 2003, a Nike chegou a auxiliar o Corinthians financeiramente, com antecipação de verbas, por exemplo, fato que fortaleceu a fornecedora norte-americana nos bastidores.