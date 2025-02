A meio-campista Angelina está novamente na lista de convocadas de Arthur Elias para a primeira Data Fifa de 2025. Em contato com o Lance!, a jogadora do Orlando Pride celebrou a nova convocação e também exaltou a importância do período visando a Copa América.

Para essa Data Fifa, o técnico optou por um período de treinamento na Granja Comary ao invés de amistosos, como de costume. Para Angelina, essa oportunidade de aprimorar os treinos com mais atletas será necessária para o principal desafio do ano.

- Essa convocação de treinamento vai ser importante pois teremos o foco apenas em nós, sem amistoso internacional, com a oportunidade de alinhar os objetivos desse ano. É uma convocação com mais atletas e acredito que teremos muitas trocas importantes e necessárias com o foco na Copa América - declarou a meio-campista.

Medalhista de Prata em Paris, Angelina teve um papel importante na Seleção Feminina nas últimas convocações. Além das Olimpíadas, a jogadora esteve presente também na lista de outros amistosos do Brasil, incluindo contra a Austrália, e na SheBelieves Cup, que foi disputada nos Estados Unidos.

Convocadas da Seleção Feminina para 1ª Data Fifa