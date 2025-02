O técnico Arthur Elias divulgou a lista de 30 convocadas da Seleção Feminina para a primeira Data Fifa de 2025, que será disputada entre 17 e 26 de fevereiro. Dentre os nomes chamados pelo comandante está o de Amanda Gutierres. Em contato com o Lance!, a atacante do Palmeiras comemorou mais uma convocação.

continua após a publicidade

➡️Seleção brasileira feminina: calendário dos próximos jogos do Brasil

- Sempre uma felicidade imensa! Cada vez mais feliz em poder vestir essa camisa mais uma vez. Uma honra e um orgulho gigantesco! - disse a artilheira do Brasileirão da última temporada.

Nos torneios brasileiros, Amanda Gutierres teve um excelente desempenho, sendo protagonista da conquista do Palmeiras no Paulistão Feminino sobre o Corinthians. A equipe venceu o rival nos pênaltis após perder o primeiro jogo.

continua após a publicidade

Com as atuações, a atacante integrou a última lista de Arthur Elias para as disputas contra a Austrália, em dezembro. Amanda, inclusive, marcou gols importantes contra a seleção australiana, que ajudou o Brasil a quebrar o tabu de nunca ter vencido as adversárias.

Embora não tenha sido convocada oficialmente para as disputas da Olimpíada de Paris, Amanda Gutierres fez parte do grupo que participou dos treinamentos pré-Jogos na Granja Comary.

continua após a publicidade

Além da atacante, o Palmeiras teve outras convocadas para o período de treinamento, que será realizado na Granja Comary: a goleira Natascha, a lateral Fê Palermo e a meia Lais Estevam.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Convocadas da Seleção Feminina para 1ª Data Fifa