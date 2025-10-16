Análise: após sequência difícil, Corinthians chega ‘vacinado’ na final da Libertadores
Timão enfrenta o Deportivo Cali na decisão
O Corinthians chega à final da Libertadores Feminina contra o Deportivo Cali depois de enfrentar cenários variados ao longo do torneio. O duelo decisivo será neste sábado (18), às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
Na fase de grupos, a equipe enfrentou partidas de estilos distintos: duelos mais complicados contra Santa Fe e Independiente Dragonas testaram a capacidade de reação e a força coletiva, enquanto confrontos mais fáceis diante de Always Ready e Boca Juniors permitiram trabalhar o controle de jogo e a eficiência ofensiva.
Essa mistura de dificuldades fez com que o Timão chegasse “vacinado” para a decisão. O time corinthiano se destaca pelo seu diferencial técnico: mesmo quando o ataque não consegue ser letal, a solidez defensiva aparece. Foi assim na final do Brasileirão deste ano — Thaís Ferreira marcou o gol do título — e também na semifinal da Libertadores contra a Ferroviária, quando Mariza fez o gol com bola rolando.
O adversário do Corinthians
Além do preparo tático, o elenco conta com experiência internacional e mentalidade forte, sabendo que o Deportivo Cali não será um adversário fácil. O time colombiano mostrou qualidade, organização e equilíbrio na semifinal, o que exige atenção máxima do Corinthians.
Contra o Colo-Colo, o Deportivo mostrou mais uma vez sua eficiência: linhas defensivas baixas e compactas, saídas rápidas e ataques precisos sempre que teve oportunidade. Nas penalidades, a equipe se manteve segura e confiante, garantindo a classificação para a final.
