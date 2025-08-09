Diego, ex-Santos, acredita na volta de astro à Seleção e não descarta virar treinador

Diego Ribas, ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, teve o seu caminho no futebol profissional parecido com o de Neymar. Ele surgiu como destaque nas divisões de base do Peixe, fez sucesso no time principal, foi reverenciado na Europa e vestiu a camisa do Brasil. Mas, se por um lado Diego já não veste mais a Amarelinha, Neymar ainda tem um vasto tempo para isso. Em entrevista ao Lance!, Ribas enalteceu a qualidade do santista, e garantiu que ele merece estar na próxima lista do técnico Carlo Ancelotti.

- O Neymar sempre fica à expectativa. Nós, brasileiros, contamos com ele. Tem um talento extraordinário, incomparável. Então, a gente fica sempre na torcida para ele estar no melhor nível e estar presente na nossa Seleção - disse Diego Ribas ao Lance!.

Diego Ribas em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Após se recuperar de lesão, Neymar conseguiu engatar uma boa sequência de jogos com a camisa do Santos. Diante deste cenário, torcedores discutem a possibilidade do camisa 10 da Vila ser convocado por Ancelotti. A próxima Data-Fifa contará com jogos contra o Chile (4/09) e a Bolívia (9/09).

Diego não descarta ser treinador

Em evento da empresa Stanley na Lagoa Rodrigo de Freitas, Diego pegou o apito e dirigiu uma das equipes que estava em campo, formada por jovens. Essa foi a primeira oportunidade do ex-jogador na beira do campo. Ao Lance!, ele garantiu que não pensa em virar treinador neste momento, seguindo o caminho do seu ex-companheiro Filipe Luís, mas não descarta essa possibilidade.

- Nesse momento não. Estou muito feliz com o que tenho feito, com as palestras, mentorias, transmitindo toda a experiência que tive no esporte, agora como comunicador. Mas eu não fecho as portas. Se um dia eu sentir falta desse mundo, desse caldeirão de emoções que é o futebol, eu posso voltar. Mas como eu disse, eu estou muito feliz como estou nesse momento - iniciou Ribas, que atualmente trabalha na TV Globo.

Diego como treinador (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Foi um desafio novo, claro. Conhecendo os jogadores pela primeira vez. Mas, como sempre, não falta entusiasmo, paixão e entrega. Foi legal para todo mundo - completou.