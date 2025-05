Destaque em vitória do Brasil, Dudinha se emociona ao falar de Marta

O Brasil venceu o Japão por 3 a 1, nesta sexta-feira (31), em amistoso realizado na Neo Química Arena. Dudinha marcou dois gols, enquanto Kerolin fez o terceiro da Seleção Brasileira Feminina. Após a partida, a jogadora se emocionou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— É muito especial essa noite, acho que vou lembrar o resto da minha vida. Acho que quando a gente estava entrando ali, eu me senti muito emocionada, caiu algumas lágrimas por estar ali nesse momento, só de iniciar a partida como titular. Mas Deus me abençoou com dois gols e uma partida maravilhosa, só tenho a agradecer a Deus e a minha família toda que está aí — disse em entrevista a Globo.

Dudinha contou que em 2016, durante as Olimpíadas, assistiu a um jogo da Seleção Feminina na Neo Química Arena. Nove anos depois, está em campo, e se emocionou ao dizer que realizou um sonho.

continua após a publicidade

— É o sonho de qualquer jogadora. Acho que quando eu estava ali assistindo eu mentalizava que um dia ser eu e esse dia se realizou no mesmo estádio que eu estava ali assistindo. Eu falei na outra entrevista com ela que quando a gente estava saindo do hotel eu vi umas meninas pedindo para tirar foto e eu me vi nelas porque um dia foi eu já pedindo para tirar essa foto e é muito emocionante — falou a artilheira da noite.

Dudinha se destacou em vitória da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Sonho ao ver Marta

Foi a primeira vez que Dudinha dividiu o campo com Marta. A jogadora não atuava pela Seleção Feminina desde a conquista da Prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024. A artilheira não escondeu a emoção.

continua após a publicidade

— É só de estar no mesmo ambiente que ela é mágico e jogar com ela é muito fácil, acho que ela passa uma confiança muito grande e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de conhecer a minha ídola — finalizou.