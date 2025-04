Ficha do jogo CRU FLA 8ª rodada BRASILEIRÃO FEMININO 2025 Data e Hora Quarta, 30 de abril, 19h Local Estádio Municipal Castor Cifuente, Nova Lima (MG) Árbitro Adeli Mara Monteiro Assistentes Juliana Nascimento da Silva Onde assistir

O Cruzeiro recebe o Flamengo nesta quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A bola rola no Estádio Municipal Castor Cifuente, Nova Lima (MG) e tem transmissão do Sportv2 (canal fechado), com retransmissão do streaming Globoplay, para assinantes.

As equipes vivem bons momentos na competição. A Raposa está invicta e ocupa a vice-liderança do Brasileirão Feminino 2025, com 19 pontos, conquistados em seis vitórias e um empate. O time mineiro tenta manter o aproveitamento para seguir entre os primeiros colocados.

Do outro lado, o Flamengo voltou a vencer na última rodada, ao bater o Juventude por 2 a 0, encerrando uma sequência de dois jogos sem vitória. Comandadas pela experiente Cristiane, as rubro-negras ocupam a oitava colocação e buscam uma vaga no mata-mata da Série A1.

A Ferroviária lidera o campeonato com os mesmos 19 pontos do Cruzeiro. Ambas as equipes são as únicas invictas até agora. No histórico do confronto, são cinco partidas entre Cruzeiro e Flamengo, com três vitórias das mineiras, uma dos cariocas e um empate.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela e Bedoya; Pri Back, Gaby Soares, Marília e Gisseli; Byanca Brasil e Letícia.

FLAMENGO: Vivi; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FLAMENGO

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quarta, 30 de abril, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Castor Cifuente, Nova Lima (MG)

📺 Onde assistir: Sportv 2 (canal fechado) e Globoplay (streaming)