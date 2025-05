Ficha do jogo COR SPO 11ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sábado, 17 de maio, às 21h (horário de Brasília) Local Parque São Jorge (São Paulo, SP) Árbitro Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) Assistentes Veridiana Contiliani Bisco (SP) Onde assistir TV Brasil

O Corinthians recebe o Sport neste sábado (17), às 21h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Parque São Jorge, em São Paulo, e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

continua após a publicidade

Após um início de temporada turbulenta, as Brabas vivem grande fase. O Corinthians está na liderança do Paulistão, com seis pontos, e quer se aproximar das primeiras colocações no Brasileirão.

A equipe do Parque São Jorge é a quarta colocada no Brasileirão feminino, com 19 pontos em dez partidas. O técnico Lucas Piccinato não conta com uma série de lesionadas para o duelo, entre elas Duda Mineira, Lelê, Letícia Santos, Manu Olivan, Thaís Ferreira e Thaís Regina.

continua após a publicidade

Há dúvida se as atletas convocadas por Arthur Elias, para a Seleção Brasileira, estarão à disposição: Mariza e Thaís Ferreira, do setor de zaga, as meias Yaya e Duda Sampaio, além da atacante Jhonson. As atletas se apresentam na próxima semana para amistosos contra o Japão, nos dias 30 de maio e 2 de junho.

➡️Paulistão Feminino: Corinthians lidera após 2ª rodada; veja próximos jogos

Partida entre Corinthians x Grêmio, realizado esta tarde no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino - 2025. São Paulo / SP / Brasil - 01/05/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

O Sport, por outro lado, está na lanterna e tenta sobreviver na Série A1, mesmo com poucas chances de se salvar do rebaixamento. A campanha é de apenas dois pontos e sem vitórias até o momento, com dois empates e oito derrotas nas dez primeiras rodadas.

continua após a publicidade

A técnica Regiane Santos pode ter dois desfalques para a partida: Pereirinha, em tratamento de lesão no joelho, e Bicê, em transição física após lesão na panturrilha.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

CORINTHIANS X SPORT

11ª RODADA - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Kemelli; Paulinha, Erika, Letícia Teles e Juliete; Yaya, Vic Albuquerque e Andressa Alves; Eudimilla, Carol Nogueira e Ariel Godoi.

SPORT: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla, Taissinha e Bianquinha; Layza e Gessica.