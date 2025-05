Série A3 feminina: confrontos, datas e onde assistir

O Campeonato Brasileiro Série A3 feminina está na reta final, com duelos das quartas de final definidos. Quem avançar às semifinais garante vaga para a segunda divisão nacional.

O Atlético Piauiense teve a melhor campanha da primeira fase, com três vitórias em três jogos e onze gols de saldo. No mata-mata, a equipe piauiense também teve bom desempenho e eliminou a Tuna Luso com placar agregado de 7 a 2. Terá como adversário o Ceará, campeão da Série A2 em 2022.

Ceará é um dos favoritos ao título do Brasileirão A3. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

Outro destaque da competição até o momento foi o Vila Nova. Após um jogo de ida acirrado, com vitória apertada por 3 a 2 diante do Rolim de Moura, a equipe goiana goleou em casa por 4 a 0. Agora, enfrenta o Operário-MS.

Jogos de ida

Doce Mel x UDA — 06/06 (sexta) — 15h (horário de Brasília) — Estádio Waldomirão Itabirito x Pérolas Negras — 07/06 (sábado) — 15h — Usina Esperança Ceará x Atlético-PI — 07/06 (sábado) — 15h — Estadio Franzé Morais Operário-MS x Vila Nova — 08/06 (domingo) — 16h — Estádio Jacques da Luz

Jogos de volta

UDA x Doce Mel — 13/06 (sexta) — 15h30 — OBA Pérolas Negras x Itabirito — 14/06 (sábado) — 15h — Bariri Vila Nova x Operário-MS — 14/06 (sábado) — 15h30 — OBA Atletico-PI x Ceará — 14/06 (sábado) — 15h30 — Albertão

Série A3 feminina: onde assistir

A TV Brasil (canal aberto) e o TV Brasil Play (streaming) transmitem os jogos decisivos da terceira divisão feminina. Além disso, é possível acompanhar nos meios de comunicação dos clubes mandantes. Confira: