Memphis Depay bate nova meta no Corinthians e garante mais um bônus milionário

A assistência para o gol de Yuri Alberto, na vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Internacional neste sábado (3), na Neo Química Arena, rendeu a Memphis Depay mais do que aplausos da torcida: o passe garantiu ao camisa 10 do Corinthians o direito a mais um bônus milionário previsto em seu contrato. Com o passe decisivo, o atacante holandês atingiu a marca de 25 participações diretas em gols desde que foi contratado pelo clube, somando agora 12 gols e 13 assistências. O desempenho ativa a quarta cláusula de produtividade estabelecida entre o jogador e a diretoria alvinegra.

O contrato de Memphis estipula pagamentos de R$ 1.575.201 a cada vez que o jogador alcançar as marcas de 15, 20, 25 e 30 participações em gols no período compreendido entre setembro de 2024 e julho de 2025. Com a nova meta atingida, ele já embolsou mais de R$ 6 milhões apenas em bonificações por desempenho ofensivo. O próximo objetivo é chegar às 30 participações — e isso quase aconteceu no mesmo jogo. Memphis chegou a balançar as redes contra o Internacional, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou falta de André Ramalho no início da jogada.

Se depender do técnico Dorival Júnior, o holandês tem tudo para acelerar a busca pela última meta estipulada em contrato referente a participação em gols pelo Corinthians.

Para o técnico Dorival Júnior, Memphis Depay precisa jogar o mais próximo possível do gol adversário, explorando os espaços entre as linhas de marcação. Na visão do treinador, essa é a função em que o holandês rende melhor e se sente mais confortável em campo. Neste sábado, diante do Internacional, Dorival colocou Memphis como titular pela primeira vez, justamente para utilizá-lo nessa posição mais avançada e decisiva.

— Pelo pouco do que vi e por aquilo que assisti, quero ele mais próximo da área adversária. Ele tem que estar ali, próximo, flutuar como ele faz, justamente fugindo das marcações, buscando as costas dos volantes. Para mim, essa é a função natural dele. Ele ainda não atingiu tudo o que ele pode, tenho convicção de que ele pode evoluir muito aqui dentro — analisou o comandante alvinegro.

Além das metas por gols e assistências, o atacante também pode lucrar com a sua presença em campo. Caso esteja relacionado em pelo menos 70% das partidas do Corinthians durante o período contratual, seja como titular ou reserva, Memphis receberá mais R$ 6,3 milhões. Há ainda bonificações intermediárias: se alcançar 50% dos jogos, o valor é de R$ 3.150.402; com 60% de presença, embolsa outros R$ 1.575.201. O clube monitora de perto esses números, enquanto o camisa 10 segue sendo uma peça-chave no crescimento técnico e financeiro do elenco alvinegro.