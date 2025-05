Dorival acredita que melhora defensiva do Corinthians passa por treinos e adaptação

Apesar da vitória por 4 a 2 sobre o Internacional neste sábado (3), na Neo Química Arena, o sistema defensivo do Corinthians segue como um dos principais pontos de atenção da equipe comandada por Dorival Júnior. Com os dois gols sofridos diante do time gaúcho, o Timão chegou à marca de 35 gols sofridos em 31 jogos disputados em 2025, um número que acende o alerta no departamento técnico e na torcida alvinegra.

A inconsistência na marcação tem contrastado com o crescimento ofensivo do time, que demonstrou força ao construir mais uma virada dentro de casa. No entanto, o treinador reconheceu os problemas defensivos e cobrou mais equilíbrio coletivo, apontando falhas pontuais na origem das jogadas que resultaram em gols adversários.

— A nossa marcação se inicia com os nossos atacantes e finaliza, sim, em cima dos quatro últimos homens. Nós precisamos de um pouco mais de repetição, de trabalho, acima de tudo, de respeitar alguns comportamentos importantes. Mas eu volto a frisar que foram dois gols, assim, um belo trabalho de infiltração pelo lado do campo e o toque para trás, e o primeiro gol, uma jogada que estava nos nossos pés, aliás, as duas jogadas, as bolas estavam nos nossos pés, e a nossa iniciação quase acabou comprometendo o resultado — analisou o técnico Dorival Júnior.

Dorival destacou que o problema não se resume apenas aos zagueiros ou ao setor de defesa, mas a todo o conjunto da equipe, que precisa estar comprometido com a organização tática e a compactação.

— Então, assim, viemos tomando ao longo dos últimos jogos, talvez, mas precisamos trabalhar bastante para que possamos diminuir essa margem, melhorarmos consideravelmente e encontrarmos um caminho onde possamos jogar de uma maneira mais segura com a participação de todos os atletas, não apenas o sistema defensivo em especial. Foi no melhor momento da nossa equipe que acabamos sofrendo um desequilíbrio em cinco, sete minutos. No mais, o time teve volume, teve paciência, tocou bola de lado, criou por dentro. Tivemos jogadas trabalhadas com bolas alçadas, justamente onde precisaríamos e atacamos espaços importantes, o que nos deu a possibilidade de dois gols, inclusive.

Com a maratona de jogos e o pouco tempo para treinos táticos mais específicos, o treinador admite que o aprimoramento da defesa exigirá trabalho contínuo e comprometimento coletivo. Mesmo sob críticas, o treinador vê sinais positivos na postura da equipe e reforça que a organização, aliada à atitude em campo, pode ser o diferencial do Corinthians na temporada.

Dorival tem insistido na repetição dos movimentos defensivos nos treinos e no fortalecimento do coletivo como forma de corrigir os erros. O técnico acredita que o time pode evoluir defensivamente com o tempo e a sequência de trabalho.

— Eu acho que isso daí tem que ser estimulado para que a repetição faça com que nós possamos fazer cada movimento com um pouco mais de segurança. Os jogadores sempre acreditarem que podem realizar. Eu acho que isso foi um fato importante. É uma confiança que está começando a acontecer e eu espero que continuemos aí para que possamos ter, se Deus quiser, um crescimento a partir do próximo momento da equipe — finalizou o treinador.