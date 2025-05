Ficha do jogo URU BRA 4ª RODADA Feminino Sub-17 Data e Hora Quarta, 7 de maio, às 21h Local Estádio Francisco Rivera Escobar (Palmira, COL) Árbitro Onde assistir

O confronto entre Uruguai e Brasil no Sub-17 Feminino acontece nesta quarta-feira (7), pela 4ª rodada do Sul-Americano. A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Rivera Escobar, em Palmira, na Colômbia, e tem transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

A Seleção Brasileira soma seis pontos em duas partidas e defende a invencibilidade diante das uruguaias. Na primeira rodada, venceu o Peru por 2 a 0, e depois ficou goleou a Bolívia por 5 a 0, na segunda rodada.

O Uruguai também venceu a Bolívia por 2 a 0 e encara o Equador, pela segunda rodada, nesta segunda (5). As celestes buscam o título inédito nesta temporada.

O Grupo B conta, além de Brasil e Uruguai, com Equador, Peru e Bolívia. No Grupo A estão Colômbia, Paraguai, Venezuela, Chile e Argentina.

O Brasil já conquistou o Sul-Americano Sub-17 Feminino em cinco oportunidades: 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024, além de dois vice-campeonatos, em 2008 e 2016. A grande final está marcada para 24 de maio, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

Gabi Pusch marcou um dos gols da vitória do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17. (Foto: Nelson Terme / CBF)

Próximos jogos da Seleção Brasileira

4ª rodada (07/05) – Uruguai x Brasil— Estádio Francisco Rivera Escobar (Palmira), às 21h 5ª rodada (09/05) – Brasil x Equador — Estádio Francisco Rivera Escobar (Palmira), às 18h39

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI X BRASIL FEMININO SUB-17

4ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: quarta, 7 de maio, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Palmira, Colômbia

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Morganti; Allyne, Marina, Andreyna; Pepê, Carol Melo, Gabi Rolnik e Mari; Gabi Push, Julinha e Ravenna.

URUGUAI: Duarte Luzmila; Franchia Rocio, Belen Olivera, Sofia Rodríguez; Antonella Cordero, Pilar Montandon, Morena Paulina e Camila Rijo; Federica Calvo e Agostina Marcora.