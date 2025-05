A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (29) a parcial de ingressos vendidos para a partida Brasil e Japão, que acontece sexta (30). Até 14h30, foram vendidas 26.850 entradas.

Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 100 e podem ser adquiridos no site Sou da Liga. Este será o primeiro de dois amistosos contra as japonesas.

Em entrevista coletiva, a zagueira Yasmim, ex-Corinthians e hoje no Real Madrid, destacou o reencontro com a Arena do Corinthians.

— Estou muito feliz de estar de volta nesse ambiente. Eu vivi grandes coisas aqui, me sinto realmente em casa quando eu estou aqui. Está sendo muito bom poder voltar. Eu vou me emocionar muito quando eu estiver na Neo Química, por toda a história que eu tenho aqui no Corinthians. Sempre serei muito grata ao que o Corinthians me deu — escreveu

O segundo duelo ocorre em Bragança Paulista, na segunda-feira (2), 20h (horário de Brasília), no recém-inaugurado Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).

O Brasil se prepara para a Copa América feminina, que acontece entre julho e agosto, no Equador.

Neo Química Arena será palco do amistoso feminino entre Brasil e Japão (Foto: Divulgação/CBF)

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Brasil x Japão

Data: 2 de junho de 2025 (segunda-feira)

2 de junho de 2025 (segunda-feira) Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: sexta, 30 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e Globoplay(streaming).