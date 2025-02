A zagueira Laís Araújo teve um papel importante no duelo do fim de semana. A defensora marcou o gol da vitória do Benfica sobre o Marítimo pelo Campeonato Nacional Feminino de Portugal. A brasileira comemorou o feito e também a chance de ajudar o time na temporada.

- Foi um gol importante para a nossa vitória, então estou muito contente por ter ajudado o Benfica a sair vitorioso mais uma vez. O meu jogo aéreo é uma característica que tenho trabalhado com muito empenho para evoluir. Então, é importante para continuar confiante de que estou evoluindo neste processo. Espero que eu possa seguir assim e ajudando a equipe a vencer, ofensiva e defensivamente.

O próximo desafio do Benfica será contra o Torreense, pela semifinal da Taça da Liga Feminina. No primeiro duelo, a equipe venceu por 3 a 0 fora de casa. Embora tenha a vantagem, Laís Araújo projetou a decisão e mostrou foco no objetivo da temporada.

- Fizemos uma bom resultado fora de casa, mas o objetivo é vencer esta partida para mantermos o nosso compromisso com as vitórias. O objetivo é levar o Benfica à mais uma final e disputar por mais um título que vai trazer prestígio aos torcedores. Esta é a ambição que mantém o nosso clube vitorioso - afirmou Laís Araújo, do Benfica

Benfica na Taça da Liga Feminina

O Benfica está um passo de conquistar a vaga na final da Taça da Liga Feminina. Caso os resultados das semifinais se confirmem, o adversário será o Sporting, que goleou o Damaiense por 6 a 0 no jogo de ida da semifinal. Nas fase anterior, o Benfica goleou o Marítimo por 5 a 0 agregado (2x0 jogo de ida e 3x0 jogo de volta).

Números de Laís Araújo no Benfica