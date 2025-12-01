Melhor do mundo, Aitana Bonmatí sofreu uma fratura a fíbula esquerda durante o treino da manhã de domingo e desfalcará a Espanha no jogo de volta da Nations League, nesta terça-feira, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano.

De acordo com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a jogadora sentiu dores ao apoiar o peso na perna após uma colisão acidental. Após esse episódio, Aitana deixou o local para realizar exames médicos iniciais que determinaram a gravidade da lesão.

Aitana precisou deixar a concentração da seleção espanhola e retornou a Barcelona para realizar exames complementares com a equipe médica do clube, a fim de avaliar a gravidade da lesão e indicar o tratamento adequado.

Se for constatada uma fratura simples, o período de recuperação de quatro a seis semanas, mas se for mais grave pode precisar de cirurgia e levar de três a seis meses para retornar às atividades normalmente. Três vezes melhor do mundo, Bonmatí tem 87 jogos e 30 gols pela seleção até o momento.

Veja a nota na íntegra

Aitana Bonmatí terminou a sessão matinal na Ciudad del Fútbol, ​​em Las Rozas, com dores após uma aterragem acidental.

Após exames realizados pelos serviços médicos da Real Federação Espanhola de Futebol no domingo, 30 de novembro, foi diagnosticada uma fratura na fíbula esquerda.

A jogadora, natural de Ribas, voltará a Barcelona e se reintegrará ao seu clube para iniciar o período de recuperação.

Impacto da baixa de Aitana na seleção da Espanha

A ausência de Aitana enfraquece o meio-campo da seleção, que também não conta com Patri Guijarro, Tere Abelleira e Maite Oroz, entre outras, devido a lesões. A três vezes vencedora da Bola de Ouro se junta a Salma Paralluelo na lista de lesionadas do Barcelona, ​​que se machucou durante a pausa internacional do mês passado, no jogo contra a Suécia, em Málaga, no Estádio La Rosaleda.

Para a vaga, a técnica Sonia Bermúdez tem Vicky López e Jenni Hermoso, duas substitutas naturais para a posição de meio-campista. Nesta segunda-feira, a Espanha irá realizar seu último treino e último teste da comandante para definir a escalação inicial de terça.

No entanto, não é a primeira vez que Bonmatí vai desfalcar o time comandado por Sonia Bermúdez. Na Eurocopa, a jogadora não pôde jogar devido a uma meningite viral.