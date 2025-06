O Palmeiras recebe o Fluminense nesta sexta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), em jogo de abertura da 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola na Arena Barueri, casa do Verdão, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

continua após a publicidade

Já classificadas para a segunda fase, as Palestrinas buscam a melhor colocação possível na tabela. Atualmente, ocupam a quarta colocação, com 24 pontos.

Ficha do jogo PAL FLU 14ª rodada Brasileirão Feminino Data e Hora Sexta-feira, 13 de junho, às 21h (horário de Brasília) Local Arena Barueri, Barueri (SP) Árbitro - Assistentes - Onde assistir

O Palmeiras terá que superar uma série de lesões no elenco. Camilla Orlando não deve contar com Andressinha, com lesão na coxa direita, Bianca Gomes, com cirurgia no quadril esquerdo, Lais Estevam, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e Natascha, que se recupera de lesão grave no ligamento do joelho esquerdo. Estão em transição: Carla Tays, Giovanna Campiolo e Victoria Liss.

continua após a publicidade

Palmeiras vence o Flamengo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

O Fluminense, por outro lado, precisa de um resultado positivo para seguir sonhando com a classificação. Na 11ª colocação, a distância para o América-MG, primeira equipe dentro da zona de classificação, é de apenas um ponto.

Estão classificados de forma antecipada: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo. Ainda lutam pela classificação Bahia, América Mineiro, Bragantino, Grêmio, Fluminense e Internacional. O Sport já está rebaixado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: Marina Garcia/FFC)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Fluminense feminino

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE FEMININO - 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (14ª rodada)

📆 Data e horário: sexta, 13 de junho, às 21h(horário de Brasília)

📍 Local: Arena Baureri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnica Camilla Orlando):

Kate Tapia, Fe Palermo, Pati Maldaner, Poliana, Rhay Coutinho, Yorelli Rincon, Andressinha, Taina Maranhão, Soll, Stefanie e Amanda Gutierres.

FLUMINENSE (Técnico Hoffmann):

Claudia, Nath Rodrigues, Gislaine, Yasmin, Karine, Xerife, Kamilla, Raquel, Verônica, Lelê e Lurdinha.