A fase de grupos da Copa América Feminina chegou ao fim nesta quinta-feira (24) para as seleções do Grupo A. Com campanhas consistentes, Argentina e Uruguai confirmaram a classificação às semifinais, enquanto o Chile vai disputar o quinto lugar.

Líder do grupo, a Argentina venceu o Equador por 2 a 0, sem grandes dificuldades, com gols marcados por Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo. Até o momento, apenas argentinas e brasileiras seguem com 100% de aproveitamento na competição. A campanha ainda tem seis gols marcados e apenas um sofrido em quatro jogos.

Já o Uruguai fez sua parte e venceu o Chile, um adversário direto, por 3 a 0. As uruguaias marcaram com Pâmela González e Wendy Carballo (2x).

O Equador fechou a Copa América com quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. As anfitriãs só venceram o Peru, na 2ª rodada, por 3 a 1.

O Peru foi eliminado sem ter pontuado nesta edição do torneio. A equipe balançou as redes apenas uma vez e sofreu oito gols, terminando com saldo negativo de menos sete tentos.

Classificação do Grupo A

Argentina - 12 pontos

Uruguai - 7

Chile - 6

Equador - 4

Peru - 0

Quem será o adversário do Brasil na semifinal

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela semifinal da Copa América Feminina. Caso vença, a Seleção fecha a primeira fase na liderança do Grupo B e enfrenta o Uruguai no mata-mata.

A Colômbia está na cola, com sete pontos, e ainda pode ser líder ser vencer o Brasil. Se isso acontecer, o time de Arthur Elias terá a Argentina como adversária. O saldo de gols duas duas seleções, Brasil e Colômbia, é idêntico, de 11 gols.