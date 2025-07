O primeiro tempo do confronto entre Vasco e Grêmio, deste sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 34 minutos, o Cruzmaltino teve um gol anulado. Na transmissão da Amazon Prime, a especialista Nadine Bastos explicou o lance.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A ex-árbitra revelou que o gol de Hugo Moura foi anulado por um impedimento de Vegetti no lance. O atacante se encontrava em posição irregular, quando durante a cobrança de falta de Piton, que marcou o início da jogada.

- Existe o contato do Vegetti com o Wagner Leonardo. Isso interfere na ação do adversário, que ficou impossibilitado de disputar a bola no lance. Por isso, que o gol vai ser anulado e marcado um tiro livre direto - disse a especialista de arbitragem, antes de concluir a explicação.

continua após a publicidade

- A falta também aconteceu. Mas a arbitragem não marcou isso. Marcaram interferência do Vegetti, que estava impedido no lance. O gol foi bem anulado - concluiu.

Vale destacar, que em campo a arbitragem não viu a irregularidade no lance. O árbitro Felipe Fernandes de Lima anulou o gol após uma revisão do lance na cabine do VAR. A decisão revoltou os torcedores presentes em São Januário.

continua após a publicidade

Vasco x Grêmio

Com a anulação do gol, as equipes foram para o intervalo com um empate sem gols. A equipe de Fernando Diniz dominou as ações, mas não conseguiu criar uma nova oportunidade de balançar as redes.

Na segunda etapa, Lucas Freitas abriu o placar para o Vasco aos 18 minutos. Posteriormente, a equipe do técnico Fernando Diniz não conseguiu manter a vantagem no placar e Gustavo Martins deixou tudo igual, aos 34 minutos.

Com o empate, ambas as equipes permaneceram na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O clube carioca ocupa a 14ª colocação, com 14 pontos somados, já o Grêmio está na 12ª, com 17 pontos.