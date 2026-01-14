A zagueira Agustina Barroso foi reapresentada na manhã desta quarta-feira (14), no CT do Corinthians, e afirmou que a decisão de retornar ao clube foi simples. A argentina defendeu o Timão pela primeira vez em 2017.

continua após a publicidade

Experiente e com rodagem por grandes equipes do futebol sul-americano e europeu, a zagueira argentina afirmou que o projeto alvinegro pesou desde o primeiro contato.

– A decisão não foi difícil para mim. A gente sabe o que representa o Corinthians a nível mundial. O clube tem uma história muito forte e é um desafio trabalhar com atletas do nível que tem aqui. Quando o chamado foi feito, a resposta foi muito fácil – afirmou.

continua após a publicidade

Zagueira fala sobre Copa dos Campeões

Agustina também falou sobre o desafio esportivo que terá pela frente e reforçou que chega para somar em um elenco competitivo. Segundo a defensora, vestir novamente a camisa do Corinthians representa uma oportunidade única de crescimento, especialmente com a Copa dos Campeões Feminina, que será entre janeiro e fevereiro.

– É uma competição no nível do Corinthians, uma experiência nova para mim. É um desafio muito grande e viemos para acrescentar, dar o nosso melhor – completou.

continua após a publicidade

Com passagem recente pela seleção da Argentina, Agustina admitiu que está afastada das convocações, mas vê no Corinthians um caminho para retomar espaço internacional. Apesar disso, garantiu foco total no clube.

– Faz um tempo que não estou na seleção, mas isso não tira meu sonho de voltar a disputar uma Copa do Mundo. Sei que o Corinthians pode me preparar para isso, mas minha cabeça está no clube. É um sonho estar de volta aqui – disse.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Agustina e Thaís Ferreira reeditam dupla de zaga

A adaptação, segundo a jogadora, tem sido facilitada pelo reencontro com atletas conhecidas e pelo ambiente interno do elenco. Agustina citou a parceria com Thaís Ferreira desde os tempos de Palmeiras e valorizou a concorrência no setor defensivo.

– Me reencontrei com várias jogadoras com quem já tinha atuado e isso facilita muito. Fiz uma sequência muito boa com a Thaís no Palmeiras e estou muito feliz. Temos muitas jogadoras na minha posição e isso eleva o nível da disputa – avaliou.

Durante a coletiva, a zagueira também fez questão de se dirigir à torcida corintiana para se desculpar por um episódio em que ergueu com a frase "Chupa Gambá", quando defendia o Alviverde, classificando como erro e reforçando o respeito pela história do clube.

➡️ Ana Vitória vestirá a 88 no Corinthians e sonha com a Copa dos Campeões Feminina

– Peço desculpas e perdão ao clube e à torcida. Foi um episódio de emoção, não pensei, mas não me representa como atleta nem como pessoa. Tenho muito respeito por essa camisa, por essa história e por tudo o que o Corinthians já me ofereceu – declarou.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Agustina ressaltou a tradição do clube na formação de grandes zagueiras e garantiu que a disputa por espaço será baseada em trabalho diário.

– O Corinthians sempre teve grandes zagueiras. Respeito todas as conquistas, mas na minha posição vou trabalhar, me entregar no dia a dia, e depois as decisões ficam com a comissão técnica – concluiu.