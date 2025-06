O futebol feminino tem semana cheia. Nesta terça-feira (17), a Seleção feminina segue treinando na Granja Comary, com foco no ritmo de jogo de cinco atletas: Tarciane, Antônia, Yasmim, Kerolin e Ana Vitória. Outras onze jogadoras das categorias de base participam das atividades.

continua após a publicidade

O Lance! confirmou que TV Brasil transmite, na quarta-feira (18), a partida entre São Paulo e Internacional. Na ocasião, todos os jogos acontecem no mesmo horário (15h), com jogos marcantes, como Cruzeiro x Corinthians e Grêmio x Flamengo.

O Grupo Globo também detém os direitos de transmissão da competição, mas ainda não divulgou os jogos desta rodada. Não haverá jogo às cegas, uma vez que na ausência de transmissão as TV's dos clubes também podem exibir as partidas.

continua após a publicidade

➡️ Entenda lesão de Byanca Brasil, craque do Cruzeiro

Futebol feminino terá pausa?

Enquanto o Mundial de Clubes masculino ocorre nos Estados Unidos, o futebol feminino segue nas séries A1, A2 e A3.

Após o fim da primeira fase do Brasileirão feminino, na quinta-feira (19), parte das equipes da primeira divisão (incluindo o Cruzeiro, líder da primeira fase) entram em férias coletivas. A pausa tem relação com a proximidade da data Fifa de julho, quando acontece a Copa América feminina.

Os clubes paulistas, por sua vez, não entram de férias por conta do Paulistão feminino. No fim de semana ocorre a 4ª rodada do estadual, com direito ao clássico São Paulo e Corinthians, em Santana da Parnaíba (SP).

continua após a publicidade

➡️ Artilharia do Brasileirão Feminino: Amanda Gutierres se isola na liderança

Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Agenda do dia

Seleção feminina

Treino de algumas atletas da Seleção principal e jogadoras das categorias de base na Granja Comary, no Rio de Janeiro

Próximos jogos

A última rodada do Brasileirão feminino 2025 ocorre nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília). Veja confrontos: