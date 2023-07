Selecionado na quinta rodada pelo Tennessee em 2012, Jackson passou quatro anos com o Denver Broncos, contribuindo para a vitória no Super Bowl 50. Em seguida, recebeu uma oferta significativa do Jacksonville Jaguars, assinando um contrato de seis anos no valor de US$ 85,5 milhões. Durante sua passagem pelos Jaguars, ele foi selecionado para o único Pro Bowl de sua carreira em 2017, após registrar oito sacks, o recorde pessoal para um defensive tackle.