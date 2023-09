O Star+ também oferecerá conteúdo On Demand para os apaixonados pelo futebol americano, produzindo ao longo da temporada especiais com os brasileiros Cairo Santos e David Belfort, além de contar com produções renomadas sobre o esporte em seu catálogo, como: "Bullies of Baltimore", "The Four Falls of Buffalo", "The Two Bills", "The Band That Wouldn’t Die" e "O.J.: Made In America", produção vencedora do Oscar de Melhor Documentário em 2017.