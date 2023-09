Seu desempenho elevou o nível de jogo dos Eagles, que tiveram o seed #1 da NFC e conquistaram o título de Conferência. Hurts é uma arma que pode penalizar o adversário tanto no jogo aéreo, quanto no jogo terrestre com suas pernas. E durante a offseason, o QB ganhou mais uma grande ajuda no setor ofensivo com a chegada do RB D'Andre Swift junto ao Detroit Lions. Os WRs A.J Brown e DeVonta Smith também são alvos que Hurts deve explorar cada vez mais para castigar os rivais.