- A Expert XP é o principal marco no calendário do mercado financeiro brasileiro. Uma oportunidade única de networking e de ter contato com as principais tendências que são discutidas na economia, política, tecnologia e diversas outras áreas, no Brasil e no mundo. Estamos preparando o evento pensando em todas as conexões que o conhecimento é capaz de criar, para inspirar e transformar a vida de cada vez mais pessoas, dentro e fora do mercado financeiro. Para seguir cumprindo nosso propósito de transformar vidas por meio do conhecimento, vamos trazer nomes consagrados em nível global e nacional, sempre buscando a pluralidade do debate - afirma Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.