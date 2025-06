Fortaleza recebe prêmio inédito de governança no futebol

O Fortaleza foi um dos vencedores do 1º Prêmio de Governança da Sport Insider, sendo reconhecido pelas suas práticas de transparência e confiabilidade. O prêmio foi entregue na última quinta-feira (5), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

A preamiação, que avaliou a temporada 2024, possui como objetivo incentivar a adoção de boas práticas no futebol. Assim, envolvidos como torcedores, imprensa, investidores e patrocinadores terão acesso a informações contábeis, financeiras e de governança de forma mais transparente e confiável. Flamengo e Palmeiras também foram premiados.

Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor, destacou a importância da conquista, que tende a se tornar uma iniciativa permanente. O conselheiro Idézio Rolim esteve presente e aceitou a premiação em nome do CEO e do clube.

— Receber esse prêmio é um reconhecimento importante do trabalho sério que a gente vem fazendo com o Fortaleza desde 2017. Transparência e responsabilidade com as contas sempre serão prioridades da nossa gestão - contou Paz.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— A construção do sucesso esportivo do clube é fruto de um projeto ambicioso que inclui melhorias na infraestrutura, saúde financeira e crescimento das receitas. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa trajetória, que envolve organização, disciplina, profissionalismo e o apoio da torcida, que esteve presente em todos os momentos - completou o CEO.

Agenda do Fortaleza

Após a derrota por 5 a 0 para o Flamengo, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileirão, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.