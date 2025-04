Pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Fortaleza visitou o Atlético Bucaramanga e empatou por 1 a 1, em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (24). O gol do Tricolor foi marcado por Deyverson, aproveitando rebote de pênalti. Pons, em outra penalidade, empatou.

Assim, com um ponto, o Fortaleza segue na última posição do grupo E. O Bucaramanga lidera com cinco, o Racing-ARG tem quatro e o Colo-Colo-CHI, dois. O Tricolor pode subir na tabela caso receba os pontos da partida contra os chilenos.

Fortaleza sofre gol no fim

O Fortaleza visitou o Atlético Bucaramanga com apenas uma partida contabilizada no grupo: derrota para o Racing em casa. Sem decisão por parte da Conmebol a respeito da partida cancelada contra o Colo-Colo, o clube precisava pontuar para se manter na briga por uma vaga nas oitavas.

O jogo, que começou na quarta-feira e terminou na madrugada de quinta (no horário de Brasília), teve um início equilibrado, com os dois times atacando. Em uma das chances, Allanzinho recebeu na área e finalizou por cima. Anteriormente, no mesmo lance, Deyverson foi tocado por Hinestroza e pediu pênalti.

Após revisão no vídeo, o árbitro marcou a penalidade para os visitantes. Deyverson cobrou e viu Quintana defender, mas o atacante conseguiu marcar no rebote. O Bucaramanga tentava criar chances em cruzamentos, como no cabeceio de Henao, que foi para fora. Em outros, parava no arqueiro João Ricardo.

Deyverson comemora gol na partida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Após o intervalo, o Bucaramanga seguiu pressionando em busca do empate. O Fortaleza, enquanto isso, apostava nas saídas em velocidade. Vojvoda promoveu substituições para renovar o fôlego da equipe e Pikachu, com segundos em campo, acertou a trave após passe de Deyverson.

Em nova chance tricolor, com triangulação rápida, Pikachu recebeu de Breno Lopes e acertou a rede pelo lado de fora. Os colombianos cercavam a área do Leão, mas paravam nas intervenções defensivas do time.

Nos minutos finais, o árbitro assinalou pênalti para o clube da casa após falta de Mancuso em Gutiérrez. Pons bateu e a bola, que acertou o travessão e a linha, entrou. Já nos acréscimos, os colombianos quase viraram, mas Londoño perdeu chance com o gol aberto. Assim, a igualdade permaneceu.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO BUCARAMANGA 1 X 1 FORTALEZA

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025 - 23h

📍 Local: Estádio Américo Montanini, Bucaramanga (Colômbia)

🥅 Gols: Pons aos 43 min do 2º T (BUC); Deyverson aos 19 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Mancha, Zé Welison, Diogo Barbosa (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER)

🏁VAR: Diego Haro (PER)

ATLÉTICO BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez)

Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Flores (Chávez), Fabry, Castañeda (Cárdenas) e Ibargüen (Jhon Vásquez); Londoño e Pons.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, David Luiz (Kuscevic) e Gustavo Mancha; Mancuso, Zé Welison, Pol Fernández (Lucas Sasha), Calebe (Pikachu) e Diogo Barbosa (Borrero); Allanzinho (Breno Lopes) e Deyverson (Lucero).