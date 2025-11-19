O Fortaleza visita o Bahia nesta quinta-feira (20), fora de casa, valendo pela 34ª rodada da Série A. O zagueiro Benjamín Kuscevic, que estava com o Chile durante a Data Fifa, não foi relacionado e será desfalque no confronto.

A seleção chilena disputou dois amistosos nesta Data Fifa. O país superou a Rússia por 2 a 0 no sábado (15) e derrotou o Peru por 2 a 1 na terça-feira (18). Kuscevic foi titular nas duas partidas e não chegou a ser substituído.

Os jogadores foram liberados após o segundo duelo, mas a logística mostrou-se um empecilho para que Kuscevic entrasse em campo contra o Bahia. Os amistosos aconteceram na distante cidade de Sochi, localizada na Rússia.

Kuscevic não atua pelo Fortaleza desde a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em outubro. Como recebeu o terceiro amarelo e depois um vermelho direto naquele dia, o atleta ficou de fora por dois jogos. Após o retorno, o chileno ficou no banco em três partidas.

Brítez e Ávila eram os favoritos para a dupla de zaga nesta quinta-feira, mas o primeiro passou por um quadro de pneumonia. Apesar de já estar recuperado, o atleta não viajou com a delegação. Assim, Lucas Gazal e Marcelo Benevenuto serão as opções para o técnico Martín Palermo.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.