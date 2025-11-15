'Não continuará', opina ex-vice do Fortaleza sobre Marcelo Paz

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza vive uma temporada difícil. Geraldo Luciano, ex-vice-presidente e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do clube, opinou a respeito da situação de Marcelo Paz, CEO do Tricolor.

— Eu encontrava as pessoas e dizia: 'Olha, precisamos pensar no Fortaleza sem o Marcelo Paz'. E quando estava dizendo isso não é porque não gostava do Marcelo. Pelo contrário, gosto muito do Marcelo e do Fortaleza. Para os dois era importante, porque eu sabia que chegaria uma hora na qual o Marcelo Paz não iria mais continuar. Acho que essa hora chegou - disse neste sábado (15) em entrevista ao programa "As Frias do Sérgio", da rádio "O Povo CBN".

— Na minha opinião, caindo ou não caindo, Marcelo Paz não continuará mais no Fortaleza. É quase uma certeza que eu tenho. Caindo ou não, Marcelo Paz concluiu o ciclo no Fortaleza. Um ciclo vitorioso, que deixa o nome dele marcado na história do clube. Um ciclo onde ele coloca o clube no topo do futebol brasileiro, melhora a infraestrutura - acrescentou.

Geraldo Luciano, ex-vice-presidente do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

— Cometeu erros? Cometeu. Erros principalmente neste ano. Nesse ano acho que o Marcelo errou muito. E estou muito à vontade para falar porque disse isso para ele, conversando com ele. Errou muito. Mas no futebol ninguém ganha a vida inteira. Qual é o clube que ganha a vida inteira? - comentou o conselheiro do time do Pici.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que os cearenses.