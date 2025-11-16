Fortaleza terá desfalque por suspensão diante do Bahia; confira

Depois do empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, o próximo adversário do Fortaleza será o Bahia, fora de casa, valendo pela Série A. O Tricolor terá um desfalque por suspensão no confronto, que acontecerá nesta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Trata-se do volante Lucas Sasha, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG. Peça importante para o sistema defensivo, Sasha atuou em 11 de 12 partidas na passagem do técnico Martín Palermo, sempre como titular.

Por outro lado, o treinador terá três retornos importantes para o confronto de quinta-feira: o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Bareiro - o trio estava suspenso pelos cartões recebidos no empate em 2 a 2 com o Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ 'Não continuará', opina ex-vice do Fortaleza sobre Marcelo Paz

Lucas Sasha, volante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Na ausência de Sasha, é possível que Matheus Pereira forme dupla com Pierre no meio-campo do Leão. Além dos dois, Palermo tem Pablo Roberto e Matheus Rossetto como opções para o setor.

Quatro nomes apareceram no departamento médico contra o Atlético-MG: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Rodrigo e o atacante Marinho. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que seria titular, sentiu o tornozelo durante o aquecimento e também ficou de fora.

continua após a publicidade

➡️ Hat-trick de Deyverson acirra disputa no ataque do Fortaleza

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.