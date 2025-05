Pikachu explica dificuldade do Fortaleza em derrota para o Vasco

O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 3 a 0, em São Januário, na noite do último sábado (17). A partida ocorreu pela nona rodada do Brasileirão 2025. O atacante Yago Pikachu falou sobre as dificuldades do Tricolor no revés.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Com dois minutos de jogo, já estava 1 a 0 para o adversário. Nossa estratégia de jogo praticamente foi por água abaixo com dois minutos. No 2º tempo, a mesma coisa. Quando a gente tentou fazer alguma coisa diferente, com um minuto a gente tomou o segundo gol - disse o jogador.

— Lógico que fica mais difícil, é difícil jogar aqui. Mas como falei, acho que os gols no começo dificultaram todo o nosso planejamento, nosso trabalho. Tentamos de alguma forma, principalmente no 1º tempo, mas não conseguimos. Sabemos que é um confronto direto. Precisamos melhorar ainda mais jogando fora de casa - relatou.

continua após a publicidade

Diante dos cariocas, o Leão sofreu gol de Nuno Moreira ainda nos minutos iniciais. No 2º tempo, Pablo Veggeti balançou as redes duas vezes e decretou o placar no Rio de Janeiro.

Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Vojvoda comenta expulsão de Marinho

O atacante Marinho entrou no lugar do lateral-direito Mancuso durante o 2º tempo. Minutos depois, o camisa 11 foi expulso após atingir Lucas Piton em uma disputa de bola. Vojvoda comentou sobre o lance.

continua após a publicidade

— Pelo que eu tinha entendido, o VAR chamou para dizer que não tinha sido com o cotovelo. Mas decide Daronco, dentro do campo. Às vezes se decide dentro do campo, às vezes se decide com o VAR. Marinho tinha recebido duas pancadas muito fortes do Piton. Mas acho que cotovelo não foi. Não sei porque essa decisão do Daronco, se tem o VAR para dar apoio - afirmou o argentino.

Agenda do Fortaleza

Depois do resultado negativo, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O clube recebe o Retrô na quarta-feira (21), na Arena Castelão pela volta da terceira fase do torneio. Na ida, os times empataram em 1 a 1.