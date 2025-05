Vojvoda comenta revés do Fortaleza e aborda expulsão de Marinho

O Fortaleza perdeu para o Vasco por 3 a 0, em São Januário, na noite deste sábado (17). A partida aconteceu pela nona rodada do Brasileirão 2025. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o resultado e abordou a expulsão do atacante Marinho.

— No minuto 3, já estávamos perdendo de 1 a 0. São fatores que há no futebol. Mas faltou essa eficácia no 1º tempo. Acontece no 1º tempo, aconteceu novamente no 2º tempo. Não tivemos o momento para entrar na partida. Fica muito difícil desse jeito - disse o comandante.

— Acontece, mas não pode acontecer duas vezes na mesma partida. Mas é futebol e tudo é possível. Temos que melhorar nossa eficiência, sabemos que vinhamos de muitos gols contra o Colo-Colo, contra o Juventude. Essa eficiência não foi boa contra o Atlético Bucaramanga e hoje também - relatou Vojvoda.

Contra os cariocas, o Leão sofreu gol de Nuno Moreira ainda nos minutos iniciais. No 2º tempo, Pablo Veggeti marcou duas vezes e decretou o placar no Rio de Janeiro.

Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Fortaleza: Vojvoda cita expulsão de Marinho

O atacante Marinho entrou no lugar do lateral-direito Mancuso durante o 2º tempo. Minutos depois, o camisa 11 foi expulso após atingir Lucas Piton em uma disputa de bola. Vojvoda comentou sobre o lance.

— Pelo que eu tinha entendido, o VAR chamou para dizer que não tinha sido com o cotovelo. Mas decide Daronco, dentro do campo. Às vezes se decide dentro do campo, às vezes se decide com o VAR. Marinho tinha recebido duas pancadas muito fortes do Piton. Mas acho que cotovelo não foi - afirmou o argentino.

— Não sei porque essa decisão do Daronco, se tem o VAR para dar apoio. Não sei, não vi no VAR. Mas essa é a minha opinião, não quer dizer que esteja certa - finalizou.