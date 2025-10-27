Com semana livre, Fortaleza se reapresenta de olho no Santos
Time voltará a campo na próxima segunda-feira (3)
Após vencer o Flamengo por 1 a 0, o Fortaleza realizou a sua reapresentação na tarde desta segunda-feira (27). O compromisso seguinte da equipe será na próxima segunda-feira (3), contra o Santos, pela Série A.
O triunfo diante do Flamengo deixou a equipe a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento. Em relação aos concorrentes diretos, o Vitória (17º) perdeu para o Corinthians e o Santos (16º) empatou com o Botafogo.
Assim, a partida contra o Peixe será fundamental na luta para escapar da Série B. Caso vença os paulistas fora de casa, é possível que o Leão fique a dois pontos de deixar o Z4. Na rodada seguinte, o clube terá pela frente o Clássico-Rei com o rival Ceará.
O Tricolor, que folgou no domingo, passará por uma semana livre para treinos. O técnico Martín Palermo terá a chance de promover ajustes e recuperar jogadores que estão desfalcando o elenco.
O meia Lucas Crispim, que estava em transição na partida contra o Flamengo, é um nome que se aproxima de deixar o departamento médico. Ademais, o zagueiro Kuscevic e o atacante Lucero retornarão após cumprirem suspensão.
Próximo jogo do Fortaleza
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo na próxima segunda-feira (3), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 20h (de Brasília). Considerando as posições das equipes na tabela, tal confronto será decisivo na luta contra o rebaixamento.
