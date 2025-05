CEO do Fortaleza liga alerta contra Z4 e manda recado para a torcida

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, falou sobre o momento negativo vivido pelo clube e destacou que o alerta contra o rebaixamento já está ligado. O dirigente mandou um recado para a torcida em vídeo divulgado nesta segunda-feira (26). Em seu compromisso mais recente, o time cearense perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

— Não podemos deixar que um trabalho que tanto fez pelo Fortaleza vá por água abaixo de forma tão fácil. O elenco está devendo muito, muito. Isso é inegável. Eles sabem disso. Tentamos de todas as maneiras. Conversas, diálogos, cobranças internas, tentativas, mudanças de posicionamento, de escalação mas o resultado não está vindo. Precisamos de mudanças mais drásticas, de atitudes mais drásticas - revelou Paz.

— Naturalmente vão haver saídas nesse elenco, chegadas também. Para que a gente corrija esse rumo. Declaro todo apoio à comissão técnica, ao Vojvoda. Profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza. Que tem história no clube, que também está sofrendo muito com o que vem acontecendo - afirmou o dirigente.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

— Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta esse ano é para não cair. Essa é a luta. Começamos o ano com expectativas muito altas, mas nada disso está aparecendo. Então não adianta a gente se iludir, nem iludir o torcedor. Temos que ter a garra e a fibra de um time que briga por cada ponto - falou Paz.

O técnico Juan Pablo Vojvoda evitou dar coletiva depois da partida contra os mineiros. O argentino foi à sala de imprensa para se desculpar com jornalistas e torcedores, afirmando que não tinha "vontade de falar".

Agenda do Fortaleza

Após o revés, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor se classifique, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3). Os colombianos visitam o Colo-Colo.