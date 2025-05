Fortaleza anuncia renovação de contrato com o zagueiro Brítez

O Fortaleza comunicou, na noite da última segunda-feira (26), a renovação de contrato com o zagueiro Emanuel Brítez. O novo vínculo do atleta é válido até 31 de dezembro de 2027, com opção de extensão por mais um ano.

Jogador do Leão desde a metade de 2022, Brítez já disputou 141 partidas pelo clube, com dois gols e sete assistências. Além de ser zagueiro, o defensor de 33 anos já atuou diversas vezes como lateral-direito e até na lateral-esquerda.

— O Brítez é um atleta extremamente identificado com o clube, chegou no meio da temporada de 2022, naquele momento difícil, participou do processo de retomada do Fortaleza, saindo do momento ruim da tabela para o oitavo lugar. É um atleta de muita fibra e raça, tem as características que o nosso torcedor gosta - afirmou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Brítez em sua apresentação no Fortaleza, durante a temporada 2022 (Karim Georges/Fortaleza EC)

— Então, estamos muito felizes com a sua permanência para nos ajudar e alcançar os objetivos, é uma liderança no elenco e certamente vai nos dar muitas alegrias - finalizou o dirigente.

Brítez não entra em campo pelo Tricolor desde março, quando sofreu uma entorse no tornozelo. O jogador já deixou o departamento médico e passou para a fase de transição, aproximando-se do retorno aos gramados.

Agenda do Fortaleza

Após o revés contra o Cruzeiro, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe visita o Racing-ARG na quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos.

É provável que um empate na Argentina seja suficiente para que o Tricolor se classifique, considerando a vantagem sobre o Atlético Bucaramanga-COL no saldo de gols (4 contra -3). Os colombianos visitam o Colo-Colo.