'Estamos no mesmo barco', diz Deyverson após empate do Fortaleza

Fortaleza e Atlético-MG ficaram no 3 a 3 na noite desta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Deyverson, autor dos três gols tricolores, destacou a união do grupo após o resultado.

— Foi uma partida muito séria. Muito focado em fazer o melhor para a equipe. Em nenhum momento teve brincadeira ou falta de respeito com o Galo. Joguei aqui, tenho grande carinho, mas defendo as cores do Fortaleza hoje, que acreditou em mim. Não que o Galo não tenha acreditado, mas o Fortaleza acreditou em mim e me trouxe para cá. Sou muito grato aos meus companheiros por me apoiarem - disse.

— Sou um jogador que, independente se eu jogo ou não sou convocado, sempre vou apoiar meus companheiros. Porque estamos no mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo e se ficar todo mundo fica. Sou um cara muito feliz pela confiança do treinador, do staff e de todas as pessoas que trabalham no Fortaleza. Fico feliz pelos meus primeiros três gols da minha carreira - completou o atacante.

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O primeiro gol do camisa 18 veio no início do 2º tempo, aproveitando desvio de Lucas Gazal. Depois, Deyverson cobrou pênalti e balançou as redes novamente. O tento de empate aconteceu nos acréscimos, aproveitando cruzamento na área.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate, o Fortaleza voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que o Fortaleza.