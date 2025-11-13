Palermo comenta empate do Fortaleza e avisa: 'Não estamos entregues'

O Fortaleza empatou com o Atlético-MG em 3 a 3 na noite da última quarta-feira (12), na Arena MRV, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo comentou a respeito do placar e destacou que a equipe segue lutando contra o rebaixamento.

— Lutamos até o final, como vínhamos fazendo em cada partida. É disso que necessita o elenco. Deyverson esteve no lugar de Bareiro, que vinha sendo o goleador da equipe. E hoje o Deyverson entregou o que a equipe precisava, três gols muito importantes - disse o treinador.

— Essa é a equipe que está lutando, todos estão preparados. Isso me emociona, me gratifica muito o resultado de hoje, porque tem que ser uma motivação para as cinco partidas restantes. E que os torcedores vejam que não estamos entregues. Sim, vínhamos buscar os três pontos, mas não é fácil jogar aqui com o Atlético-MG. Fizemos frente a eles e pudemos conseguir um ponto para se dar muita importância - completou Palermo.

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Galo abriu 2 a 0 com Hulk e Vitor Hugo. Deyverson descontou no início do 2º tempo e Dudu ampliou a vantagem mineira. Com mais dois gols, incluindo um nos acréscimos, Deyverson foi o destaque do Leão no 3 a 3.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que o Fortaleza.