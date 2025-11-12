Deyverson aplica 'lei do ex' e brilha no empate entre Atlético-MG e Fortaleza

Fortaleza e Atlético-MG empataram por 3 a 3 na noite nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em partida atrasada da 16ª rodada da Série A. O grande nome do Tricolor na partida foi o atacante Deyverson, que aplicou a 'lei do ex' e anotou um hat-trick.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Por conta da suspensão de Adam Bareiro, Deyverson voltou ao time titular após mais de um mês. O jogador marcou seu primeiro gol da noite no início do 2º tempo, desviando após cabeceio de Lucas Gazal. O Atlético, ex-clube do atleta, vencia por 2 a 1.

Os mandates ampliaram o marcador e, pouco depois, a arbitragem marcou um pênalti para o Leão. Deyverson cobrou, superou o goleiro Everson e reduziu a desvantagem.

continua após a publicidade

➡️ Com hat-trick de Deyverson, Atlético-MG e Fortaleza empatam pelo Brasileirão

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O terceiro gol veio nos acréscimos do 2º tempo. Depois do cruzamento pela direita, Mancuso tocou na bola e Deyverson mandou a sobra para o fundo das redes, decretando a igualdade na Arena MRV.

O hat-trick veio em um momento importante para o Fortaleza, que luta contra o rebaixamento. Ainda que a missão siga complicada, o resultado fora de casa pode representar um ânimo para os comandados de Martín Palermo.

continua após a publicidade

Deyverson não marcava desde julho, na derrota por 2 a 1 para o Grêmio. Agora, com a camisa do Fortaleza, são oito gols e uma assistência em 32 jogos.

➡️ Próximos jogos do Fortaleza: datas, horários e calendário

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate, o Fortaleza voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O embate pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que o Fortaleza.