O treinador Juan Pablo Vojvoda abriu o jogo na entrevista que concedeu depois da vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante explicou o plano adotado após as análises que surpreenderam o rival.

A escalação contou com um trio de meio-campistas (Pol Fernández, Lucas Sasha e Emmanuel Martínez), tendo Pikachu, Marinho e Lucero avançados. O argentino acredita que Mano Menezes não esperava essa formação.

— A estratégia era de ter força no meio e fortalecer o sistema defensivo, para defender bem. Procurei jogadores nos quais observei bons rendimentos, porque futebol é rendimento. Talvez o Mano não pensasse em Pikachu e Marinho, mas observei que Pikachu correspondeu no último jogo e Marinho está em boa fase - explicou o argentino.

Fortaleza encerra jejum

O triunfo sobre o Fluminense permitiu que o Fortaleza de Vojvoda encerrasse uma sequência de quatro partidas sem vencer, o que incluiu um vice-campeonato estadual para o Ceará e dois duelos de Copa do Nordeste. O técnico falou da virada de chave para o torneio nacional.

— Eles [jogadores] sabem da importância do Brasileirão, estavam com foco na partida. Mas foi apenas uma rodada. Vamos continuar com esse trabalho, de que cada partida do Brasileirão vai ser muito difícil. Vi um time com uma agressividade, com e sem a bola. Gostei do time. Falamos disso desde segunda-feira, desde os treinos - elogiou o profissional.

Ademais, Vojvoda comentou sobre a chegada dos atacantes Deyverson e Allanzinho. Conforme ele, o clube precisava das características do primeiro, enquanto que o segundo chamou a atenção por seu desempenho no início da temporada, pelo Ferroviário.

Estreia na Libertadores

Depois de superar os cariocas, o Leão volta as suas atenções para a estreia na Copa Libertadores. O compromisso internacional será contra o Racing-ARG, na próxima terça-feira (1º). A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília).

Grupo do Fortaleza na Copa Libertadores de 2025. Foto: divulgação/Conmebol

Na coletiva pós-jogo, Vojvoda comentou sobre o grupo E, que também inclui Colo Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL. Sem apontar favoritos na chave, frisou que todas as partidas são complicadas e está tudo igualado na primeira rodada.

— Cada partida, dentro de casa, cobra uma importância fundamental, mas também temos que ir fora de casa. Este caminho que percorremos, de 2022 até agora, serviu de experiência. Fortaleza é favorito? Não sei se favorito. É Copa Libertadores. São times muito complicados e tenho o maior respeito por cada um deles - afirmou.