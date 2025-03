Fortaleza quebra jejum e volta a vencer em 2025; veja números

O Fortaleza superou o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (29), na Arena Castelão, pela 1ª rodada do Brasileirão 2025. Os gols foram marcados por Lucero e Tinga, ainda no primeiro tempo, em uma atuação sem grandes sustos. Com o resultado, o Leão voltou a vencer depois de quatro partidas na temporada. A sequência negativa era de um empate e três derrotas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O recorte teve início quando o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Em seguida, a derrota foi contra o Sousa, por 2 a 1, na Copa do Nordeste. O empate ocorreu enfrentando o Ceará, pelo duelo de volta da decisão - o 1 a 1 deu o título para o rival, que se sagrou bicampeão.

Por fim, o time perdeu por 1 a 0 para o CRB, novamente em casa, valendo pelo Nordestão. Depois do confronto, o treinador Juan Pablo Vojvoda destacou a necessidade de melhorar o desempenho para a disputa do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Jogadores do Fortaleza comemoram gol sobre o Fluminense (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O resultado deste sábado reforçou a sequência invicta do Tricolor, como mandante, na Série A. São 23 jogos: três da reta final de 2023, 19 de 2024 e um em 2025. Na temporada passada, o clube foi o único do campeonato a não perder em casa.

Lucero anotou o primeiro tento da competição e, minutos depois, Tinga selou o placar. Apesar do domínio na posse de bola, o Fluminense não conseguiu alterar o marcador.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Fortaleza

Após o triunfo sobre os cariocas, o Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (1º), estreando na fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo será contra o Racing-ARG, às 18h30 (de Brasília), . No Brasileiro, o próximo adversário será o Mirassol, fora de casa, no domingo.