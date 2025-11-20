Fortaleza vence e fica a três pontos de deixar o Z4 da Série A

O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, valendo pela 34ª rodada da Série A. Com o importante resultado, a equipe do Pici reduziu a distância para deixar a zona de rebaixamento.

O triunfo levou o Fortaleza aos 34 pontos, sendo agora o 18º colocado. Juventude, Vitória e Santos, três concorrentes diretos na briga, empataram na rodada. O primeiro time fora do Z4 é o Peixe, que soma 37 pontos.

Caso consiga se igualar em pontos e vitórias com o Santos, o Tricolor precisaria pensar na diferença de saldo de gols, já que esse é o segundo critério de desempate. Atualmente, os cearenses possuem -16 de saldo, enquanto que os paulistas têm -14.

Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O resultado levou o Fortaleza a seis jogos de invencibilidade. Quatro dessas partidas terminaram empatadas, o que reduziu de certa forma a reação do time na tabela.

Em campo, Bareiro aproveitou jogada de Herrera e abriu o placar para o Leão. O segundo gol veio pouco depois, com Herrera cabeceando após cruzamento de Pochettino.

continua após a publicidade

O Bahia diminuiu no 2º tempo, com Willian José, mas Deyverson pegou sobra para anotar o terceiro gol. Tiago fez 3 a 2 e a equipe da casa partiu para uma pressão final, mas a vitória ficou com o Tricolor cearense.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Bahia, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (26), fora de casa, contra o RB Bragantino. O duelo pelo Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).