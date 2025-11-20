menu hamburguer
Fortaleza
BAH
2
3
FOR

Fortaleza faz grande jogo, vence o Bahia e respira no Brasileirão

Leão respirou na luta contra o rebaixamento

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/11/2025
20:06
Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão. Bareiro, Herrera e Deyverson anotaram os gols do time cearense, enquanto que Willian José e Tiago marcaram para os baianos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Assim, o Leão chegou a 34 pontos, ocupando o 18º lugar na tabela do campeonato. O Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, possui 37.

Fortaleza vence o Bahia em Salvador

Bahia e Fortaleza duelaram com objetivos diferentes nesta noite. Os baianos lutavam por vaga na Copa Libertadores, enquanto que os cearenses tentavam um respiro na briga contra o rebaixamento. O time da casa pressionou nos minutos iniciais, mas não marcou.

Bareiro teve grande chance na pequena área, mas acertou o travessão. O atacante conseguiu se redimir pouco depois e abriu o placar em cruzamento de Herrera, que fez boa jogada pela direita.

O Tricolor do Pici conseguiu marcar novamente no 1º tempo. Pochettino cruzou, Bareiro brigou e a bola chegou em Herrera, que cabeceou para o fundo das redes baianas. Assim, com boa atuação, o Fortaleza foi para o intervalo em vantagem.

Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O jogo seguiu elétrico no 2º tempo. O Bahia conseguiu um pênalti, cometido por Pochettino em Ademir. Willian José cobrou e diminuiu a desvantagem dos mandantes. Os minutos seguintes foram de grande pressão dos mandantes, mas o Leão conseguiu se segurar.

Na frente, Herrera fez bela jogada e encontrou Breno Lopes na área. O atacante foi desarmado e a bola sobrou para Deyverson, que marcou o terceiro gol.

O Bahia diminuiu com Tiago perto dos acréscimos. Pikachu teve a chance do quarto gol em contra-ataque, mas Ramos Mingo cortou. Apesar das chances do time da casa, o Fortaleza conseguiu três importantíssimos pontos em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 2 X 3 FORTALEZA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20/11/2025 - 18h
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Willian José aos 21 min do 2º T e Tiago aos 43 min do 2º T (BAH); Bareiro aos 30 min do 1º T, Herrera aos 36 min do 1ºT e Deyverson aos 30 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Ademir (BAH); Bareiro, Brenno, Pierre, Bruno Pacheco (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Everton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Tiago) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Willian José e Erick Pulga.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)
Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira (Pablo Roberto) e Pochettino (Allanzinho); Herrera (Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rossetto).

