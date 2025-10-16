Fortaleza é superado pelo Vasco e volta a perder com um a mais

O Fortaleza perdeu para o Vasco por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (15), em casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. O time cearense, que chegou a ficar com um jogador a mais ainda no 1º tempo, não conseguiu traduzir o domínio em gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Foram 27 finalizações do Tricolor, sendo duas no 1º tempo e 25 no 2º tempo - uma diferença proporcionada pela superioridade numérica. O clube registrou 40 ações com a bola na área adversária e, mesmo assim, não balançou as redes.

O Tricolor desperdiçou quatro grandes chances ao todo. O goleiro Léo Jardim, melhor em campo, fez nove defesas e teve uma atuação fundamental para o triunfo dos cariocas. Sete das intervenções do arqueiro foram dentro da área.

continua após a publicidade

➡️ Com um a menos no Castelão, Vasco vence o Fortaleza pela Série A

Partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Vasco abriu o placar no final do 1º tempo, com Rayan. O atacante recebeu de Coutinho, disparou em velocidade e superou Brenno ao bater de esquerda. O 2º tempo foi de amplo domínio dos mandantes. Em rara escapada pela direita, Puma Rodríguez cruzou e encontrou David, que selou o triunfo.

Uma situação parecida aconteceu na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, pela 26ª rodada, também no Castelão. Os visitantes fizeram o primeiro gol e depois viram o atacante Rigoni ser expulso. Mesmo com a insistência, o Fortaleza não marcou e viu o rival ampliar a vantagem no 2º tempo.

continua após a publicidade

➡️ CEO do Fortaleza avalia temporada do clube: ‘Houve autoboicote’

O Leão segue em 18º lugar, estacionado nos 24 pontos. Como o Santos derrotou o Corinthians por 3 a 1, a distância para deixar o Z4 aumentou para sete pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés contra o Vasco, o Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).