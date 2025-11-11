Fortaleza terá desfalques importantes contra o Atlético-MG; veja

Após empatar em 2 a 2 com o Grêmio, o Fortaleza voltará a campo nesta quarta-feira (12), contra o Atlético-MG, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá três desfalques importantes por suspensão para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O zagueiro Brítez recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e estará de fora. Kuscevic e Lucas Gazal surgem como opções. No setor de ataque, Adam Bareiro também levou o terceiro amarelo e desfalcará o time - Lucero e Deyverson brigam pela vaga.

O meio-campista Matheus Pereira, que fez apenas o seu segundo jogo após retornar de lesão, também não atuará. O atleta recebeu amarelo em uma entrada nos instantes finais do empate com os gaúchos, mas a arbitragem optou pelo cartão vermelho após a revisão no VAR. Assim, Lucas Sasha e Pierre tendem a seguir como titulares.

continua após a publicidade

➡️ Com lance incomum, Fortaleza e Grêmio empatam pela Série A

Matheus Pereira comemora gol na partida entre Fortaleza e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 30 pontos e segue ocupando a 19ª posição na tabela. O Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - cinco a mais.

➡️ Fortaleza se complica após empate na Série A; veja situação

O time de Martín Palermo tem um jogo a menos em relação aos baianos e tal partida é justamente o duelo atrasado. Dessa forma, uma vitória na quarta seria essencial na briga para escapar da Série B.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do empate, o Fortaleza voltará a campo na próxima quarta-feira (12), fora de casa, contra o Atlético-MG. O duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão terá início às 20h30 (de Brasília).