Fortaleza tenta recuperar jogadores lesionados durante pausa

Em meio à Data Fifa, o Fortaleza realizou a sua reapresentação nesta quarta-feira (8). O clube, que está com diversos nomes no departamento médico, pode aproveitar a pausa para recuperar alguns dos jogadores. O próximo jogo do Tricolor será na quarta-feira (15), diante do Vasco, pela Série A.

O goleiro João Ricardo, os laterais Weverson e Bruno Pacheco, os meio-campistas Lucas Crispim e Lucca Prior e o atacante Moisés foram desfalques do DM na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude.

O técnico Martín Palermo revelou após a partida que Moisés está se sentindo bem e que os dias de pausa podem ser "muito bons para ele". O atleta não entra em campo desde 13 de abril, no 0 a 0 contra o Internacional.

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Weverson, que apresentou um edema na coxa direita, é mais um nome perto do retorno. Sem Bruno Pacheco contra o Juventude, Palermo optou por escalar o zagueiro Ávila na lateral-esquerda. Diogo Barbosa, que é da posição, ficou no banco. Ávila chegou a participar no segundo gol, com um lançamento que originou o ataque pela direita.

Lucas Crispim, com fadiga muscular, pode ser outro reforço. Indo além de ausências por contusões, o Tricolor já tem um desfalque certo diante do Vasco. Trata-se do meio-campista Matheus Pereira, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo contra o Juventude, o Fortaleza voltará a campo no dia 15 (quarta-feira). O adversário será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).